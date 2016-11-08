Бишкек, 8 ноября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Антикоррупционная служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии изучает обстоятельства скандала, разгоревшегося вокруг конкурса на реконструкцию автодороги «Бишкек — Кара-Балта». Об этом сегодня, 8 ноября, заявил председатель парламентского Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Джаныбек Бакчиев, пишет ИА «24.kg».

Pixabay.com Китайские драконы

По словам депутата, представители вышеозначенного ведомства выявили, что исполняющий обязанности министра транспорта и дорог Замирбек Айдаров вмешивался в работу тендерной комиссии и лоббировал интересы китайской компании «China Railway», что подпадает под статьи «Злоупотребление должностным положением» и «Превышение должностных полномочий» киргизского Уголовного кодекса.

«Опрос членов тендерной комиссии, привлеченных специалистов и изучение обстоятельств, подтверждает факт попытки вмешательства министра Айдарова в тендерный процесс. В частности, члены тендерной комиссии и привлеченные специалисты подтвердили попытки вмешательства Айдарова в работу тендерной комиссии в пользу компании «Чайна Рейлвей». Этому же свидетельствует и факт смены главы тендерной комиссии Абдысатарова и переписка [Айдарова] с «Чайна Рейлвейс» в обход тендерной комиссии», — цитирует парламентария «Tazabek».

Между тем, отмечает ИА «24.kg», за главу Минтранса заступился исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

По словам главы киргизского Кабмина, он не намерен вмешиваться в сложившуюся вокруг Замирбека Айдарова ситуацию, но, тем не менее, считает действия министра транспорта верными, поскольку они позволили бы бюджету сэкономить $12 млн, так как китайские строители предложили наименьшую стоимость реконструкции дороги «Бишкек — Кара-Балта».

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября 2016 года в Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции парламента Киргизии поступило адресованное премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову письмо, в котором приводились факты вмешательства министра транспорта и дорог Замирбека Айдарова в деятельность тендерной комиссии, проводившей конкурс на реконструкцию автомобильной трассы, соединяющей Бишкек с городом Кара-Балта, расположенном в 63 км от киргизской столицы.

Отметим также, что одновременно с этим появилась информация о том, что служебный автомобиль «Lexus LX-570», используемый Замирбеком Айдаровым, зарегистрирован на китайскую компанию «Чайна Роуд энд Бридж Корпорейшн».