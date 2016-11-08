Фукуока, Япония, 8 ноября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. На портале YouTube появилась видеозапись с места провала грунта прямо посреди улицы в японском городе Фукуока. ЧП произошло во вторник, 8 ноября, недалеко от железнодорожной станции «Хаката».

JKT-c Фукуока

По предварительным данным, гигантская яма в центре города образовалась в результате размыва грунта под асфальтом. Ширина провала составила около 27 метров, длина — 30 метров и глубина — 15 метров.

В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы, район оцеплен. Власти города проводят эвакуацию людей, находящихся в зданиях недалеко от места происшествия.

Согласно некоторым данным, причиной провал грунта могли стать строительные работы, которые проводились под землей.

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