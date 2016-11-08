Дирборн, США, 8 ноября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Компания Ford инвестирует около $195 млн в течение следующих пяти лет в создание нового технологического и бизнес-центра в индийском городе Ченнаи, сообщает 8 ноября Reuters.

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«Индия представляет из себя не только динамичный автомобильный рынок и место, где реализуются новые идеи в автомобилестроении, но также является страной, богатой талантливыми людьми и квалифицированными специалистами с неординарным подходом при решении технических задач», — сказал исполнительный председатель правления Ford Motor Company Билл Форд.

Напомним, новый технологический центр должен сдать вторым по величине среди технологических центров Ford в других странах мира. В новой технологическом центре в Ченнаи будут располагаться лаборатории и все необходимое оборудование для испытания транспортных средств, произведенных в Индии.

Ожидается, что новые объекты будут введены в эксплуатацию в начале 2019 года. Специалисты считают, что к 2020 году Индия станет третьим по величине рынком сбыта.