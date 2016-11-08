Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Пожилая женщина угодила под снегоуборочную машину на пешеходном переходе в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате чего была госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 8 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today ДТП, в котором пострадала женщина. Фото группы «ДТП и ЧП»

Как сообщалось, на уборке снега с улиц города сейчас работает более тысячи единиц техники. Сильный снегопад продолжается в Петербурге вторые сутки. Высота снежного покрова превысила 30 см.

Около 13:00 8 ноября в районе дома 89 по проспекту Просвещения снегоуборочная машина под управлением мужчины 1971 года рождения, занимаясь уборкой снега, двигалась по пешеходному переходу задним ходом и совершила наезд на женщину 1939 года рождения.

В этот момент, уточняют в дорожной полиции, пенсионерка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

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По словам очевидцев, женщина стояла у пешеходного перехода и ожидала зелёного сигнала светофора, чтобы перейти проезжую часть. Прохожие сигнализировали водителю, но тот поздно заметил пешехода. «Вроде жива. Скорая и полиция на месте. Реанимация уехала», — пишут очевидцы в соцсети.

Горожане удивляются, как можно было угодить под спецтехнику, которая движется на небольшой скорости. «Скользко же, женщина просто поскользнуться могла. Тогда ни она, ни водитель никак бы не успели среагировать», — предполагают жители города в соцсетях.