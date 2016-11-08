Калуга, 8 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. IV международный форум инфраструктурных проектов «ГЧП: синергия успеха» состоялся сегодня, 8 ноября в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в работе форума приняли участие заместитель губернатора области Владимир Попов, министр экономического развития региона Дмитрий Разумовский, руководители федеральных и региональных органов власти, финансовых и правовых институтов, представители крупнейших бизнес-структур, предприниматели, эксперты и аналитики — всего более 250 человек.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании форума

Форум стал традиционным местом встречи российских и зарубежных инвесторов, готовых к реализации региональных и муниципальных инфраструктурных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Цель форума — презентация проектов в данной сфере и разработка региональной стратегии инфраструктурного развития.

Приветствуя участников встречи, министр экономического развития области Дмитрий Разумовский отметил, что в этом году форум приобрел международный статус. «Для нас это знаковый рубеж. Популярность и форума, и самого механизма государственно-частного партнерства возрастает. Формат взаимодействия власти и бизнеса весьма актуален. Мы в нашей области делаем ставку на реализацию таких проектов и активно их поддерживаем», — заметил Разумовский.

В числе наиболее успешных проектов ГЧП области калужский министр назвал реконструкцию Дома-музея Усадьбы Гончаровых в Полотняном заводе, а также возрождение аэропорта Орешково в поселке Воротынск. В перспективе с применением механизмов ГЧП планируется активнее развивать жилищно-коммунальную сферу.

По мнению министра экономического развития Калужской области Разумовского, ключевыми факторами успеха при реализации таких проектов являются «желание, наличие самих проектов, структурирование их и представление в том виде, которое будет интересно для инвесторов, а также наличие регионального центра компетенций».