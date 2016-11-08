Москва, 8 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Перед Новым годом следует ожидать оживление продаж на рынке автомобилей с учетом того, что в начале 2017 года прогнозируется повышение цен. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, комментируя данные о замедлении темпов падения продаж новых автомобилей в России по итогам октября.

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«По предварительным данным, темпы падения продаж новых автомобилей замедляются второй месяц подряд. Наилучшие результаты демонстрируют массовый сегмент и бюджетные авто: отечественный автопроизводитель и бренды, производство которых локализовано на территории России, а именно Kia, Hyundai, Volkswagen», — отметил он.

В конце 2015 года Lada и Kia демонстрировали отрицательные показатели, что позволило им в октябре 2016 года выйти в плюс с довольно высокими результатами, рассказывает Зиновьев. «Сезонный рост цен в начале 2017 года, безусловно, подтолкнет покупателей к покупке авто в ноябре-декабре 2016 года, мы ожидаем традиционный рост спроса перед Новым годом. Что касается прогнозов на 2017 год, то, уже начиная со второго квартала возможен рост продаж новых автомобилей, все будет зависеть от финансовой ситуации на валютном рынке страны», — говорит эксперт.

По его словам, возможен рост рынка на 5−6% за счет господдержки автопрома. «Динамика продаж будет рассчитываться в соотношении с уже довольно сильно просевшим рынком, отсюда и возможный рост. Что касается наиболее популярных брендов, мы делаем ставки на массовый сегмент — Hyundai, KIA, Nissan, Skoda, Volkswagen», — пояснил Зиновьев.

Падение продаж новых автомобилей в России в октябре 2016 года составило 4%. По сравнению с результатами октября 2015 года эти показатели демонстрируют улучшение: практически все лидеры авторынка вышли в плюс. Lada увеличила объем продаж на 13% к октябрю 2015 года, пишут СМИ.