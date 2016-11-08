Мадрид, 8 ноября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Испанские специалисты обнаружили причину устойчивости опухолей к химиотерапии. Оказалось, что в таких образованиях отсутствует молекула белка, влияющего на гибель раковых клеток, передает Business FM.

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Химиотерапию применяют для лечения рака, когда бесполезна хирургическая операция. Однако в ряде случаев злокачественные клетки демонстрируют устойчивость к лекарствам. Иногда новообразования не поддаются лечению препаратами, которые медики еще не применяли.

Сотрудники Института биомедицинских исследований в Барселоне определили, что 10% опухолей толстой кишки и желудка не содержали молекулу TP53TG1. В здоровых клетках это соединение препятствует активности белка YBX, который, в свою очередь, активирует онкогены, не дающие погибнуть раковым клеткам.

Как считают ученые, именно отсутствие TP53TG1 делает опухоли устойчивыми к препаратам. Теперь им необходимо определить, поможет ли активация молекулы сделать опухоли восприимчивыми к лекарствам.