Москва, 8 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба может выдать регионам России предписания за увеличение размера платы граждан услуг ЖКХ, сообщили в ФАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

ФАС может выдавать обязательное предписание руководителю региона за превышение предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. В рамках исполнения предписания глава субъекта обязан снизить уровень платы граждан, в т.ч. пересмотреть тариф в сторону уменьшения.

Кроме того, если этот индекс будет превышен, то на следующий год правительство РФ вправе уменьшить для региона этот показатель на величину превышения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября правительство РФ скорректировало порядок индексации тарифов на ЖКУ. ФАС России была наделена полномочием выдавать руководителю региона обязательное для исполнения предписание об устранении допущенного нарушения в случае, если возможность такого превышения выявлена до 1 июня 2016 года.

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