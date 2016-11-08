Москва, 8 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Решение 235-го гарнизонного суда Москвы о снятии судимости с бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чиркина отменено Верховным судом (ВС) Российской Федерации. Об этом сообщает во вторник, 8 ноября, РАПСИ.

Mil.ru Владимир Чиркин

«Кассационная инстанция Верховного суда, рассмотрев представление Главной военной прокуратуры, определила отменить решение 235 гарнизонного военного суда г. Москвы от 19 февраля (…) и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года Чиркин был осужден на пять лет заключения и лишен воинского звания за мошенничество. Однако в декабре того же года добился замены наказания штрафом в 90 тыс. рублей, кроме того, ему вернули боевые награды и звание.

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