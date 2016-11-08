Москва, 8 ноября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. 52% жителей России считают, что реальная угроза масштабной войны между Россией и странами НАТО существует. 40% верят в то, что никакой угрозы нет. 9% затруднились ответить. Причем вероятность возникновения войны сейчас выше, чем была в 70-е годы XX века (43%) и чем 2−3 года назад (60% опрошенных). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Official CTBTO Photostream Ядерный взрыв

Политика России в последнее время способствует повышению риска масштабной войны между Россией и НАТО (65%). Потому что Россия проводит миролюбивую политику и стремится решать все вопросы дипломатическим путем (32%), авторитет Владимира Путина, его действия, политика уменьшают риск войны (9%).

Между тем 25% граждан РФ надеются, что в случае масштабной войны между Россией и странами НАТО ядерное оружие применяться не будет. 17% предполагают применение ядерного оружия. 9% затруднились ответить. При этом 78% отметили, что недопустимо, чтобы Россия первой применила ядерное оружие в войне со странами НАТО.

По мнению 80% граждан РФ, ядерная война приведет, скорее всего, к глобальной катастрофе и к гибели человечества. 15% настроены оптимистично и думают, что человечество вполне способно пережить ядерную войну.

Телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проводился по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов 30 октября 2016 года в 320 городах и 160 селах. Опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.