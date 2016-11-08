Ярославль, 8 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Ярославцев просят помочь очистить от снега стадион «Шинник» — перед предстоящим матчем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев.

Shinnik.com Матч «Шинника»

9 ноября «Шиннику» предстоит последний матч в текущем году, однако разыгравшаяся снежная стихия существенно осложнила подготовку к игре. В настоящий момент арена «Шинника» покрыта слоем снега толщиной не меньше 15−20 см, уточняет Иван Лилеев.

Руководство футбольного клуба и городские власти нашли выход — они просят ярославцев очистить стадион общими силами.

«Футбольный клуб «Шинник», руководство города и области обращается ко всем болельщикам, любителям футбола и просто неравнодушным ярославцам — приходите и поддержите свою команду! Сегодня с 15.00 на стадионе около ФОКа будет работать пункт выдачи снегоуборочного инвентаря для всех желающих. Расчистим поле для игры все вместе!», — такое обращение опубликовано на странице Ивана Лилеева в сети Facebook.

Аналогичные посты размещены на страницах экс-капитана «Шинника» Валерия Катынсуса, который, правда, принять участие в уборке не сможет, поскольку находится в Москве, а также некоторых депутатов муниципалитета. Ранее болельщики помогали «Шиннику» с перелетами на выездные игры, когда у клуба не хватало на это денег.