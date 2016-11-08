Москва, 8 ноября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В Москве признан банкротом «Росинтербанк», входивший в топ-100 банков России. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

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Лицензию Банка России на осуществление банковских операций «Росинтербанк» потерял 19 сентября из-за неисполнения законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора.

Согласно материалам, опубликованным в «Вестнике Банка России», «дыра» в балансе банка составила 90,91 млрд рублей, тогда как на дату последней отчетности баланс составлял +5,546 млрд рублей.

По результатам проверки временной администрации выяснилось, что активы банка были завышены более чем в 32 раза — до 99,56 млрд рублей вместо 3,1 млрд рублей. В результате переоценки также сократились обязательства «Росинтербанка»: с 94 млрд рублей до 83,42 млрд рублей.

АСВ выплатит вкладчикам банка по страховке 49,2 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября 2016 года «Росинтербанк» был 68-м месте в банковской системе РФ.