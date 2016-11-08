Тулуза, Франция, 8 ноября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Представители компании Airbus заявили, что компания продала в октябре 19 самолетов, а общее количество реализованных самолетов за 10 месяцев текущего года составило 585 штук, сообщает 8 ноября Reuters.

Aeroprints.com Самолёты Airbus

Компании Airbus необходимо произвести еще около 85 самолетов за оставшиеся два месяца 2016 года, чтобы достигнуть намеченных показателей.