Airbus необходимо реализовать 85 самолетов до конца 2016 года
Тулуза, Франция, 8 ноября, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Представители компании Airbus заявили, что компания продала в октябре 19 самолетов, а общее количество реализованных самолетов за 10 месяцев текущего года составило 585 штук, сообщает 8 ноября Reuters.
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Самолёты Airbus
Компании Airbus необходимо произвести еще около 85 самолетов за оставшиеся два месяца 2016 года, чтобы достигнуть намеченных показателей.
Напомним, ранее официальные представители Airbus Group заявили, что в 2016 году компания произведет около 650 самолетов, однако в октябре финансовый директор Airbus Харальд Вильхельм заявил, что показатели 2016 года увеличатся на 35%,