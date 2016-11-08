Ярославль, 8 ноября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Из 13 детских садов, которые строились в Ярославской области в рамках областной целевой программы в 2016 году, сдать удалось лишь 6. Со строек еще 7 садиков подрядчики просто «сбежали». Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству рассказала директор Департамента строительства Ярославской области Светлана Жилкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Детский сад в Ярославле

«Детский сад в поселке Михайловский. Работы на объекте с лета не ведутся. Подрядчик из Костромы «Облстройподряд» со стройки просто ушел. Подан иск в арбитражный суд о взыскании не отработанного аванса. Углич — подрядчик год водил нас за нос и выполнил лишь около 50% кладки. Администрация приняла решение расторгнуть этот контракт, он расторгнут вчера. Данилов — та же костромская фирма бросила объект одновременно с Михайловским. Ведется взыскание. Пошехонье — по соглашению с подрядчиком остановили работы ввиду низкого качества проектной документации. Сейчас идет корректировка проекта. Ярославль — фирма «Бизнес-стиль» начала работы на фундаменте 3 детских садов, контракт расторгнут, мэрия Ярославля взыскала штраф и не отработанный аванс», — сказала депутатам директор Департамента строительства Ярославской области Светлана Жилкина.

Но и там, где садики удалось построить, не обходится без проблем. Так, в поселке Искра Октября Рыбинского района, МЧС отказалось давать разрешение на ввод садика в эксплуатацию из-за отсутствия «сухих колодцев». Несмотря на требования норматива, в проекте устройство колодцев не было предусмотрено.

Депутаты возмутились: как так может быть, почему проекты важнейших детских учреждений получаются «сырыми», хоть и проходят государственную экспертизу, а контракты выигрывают подрядчики, предлагающие цену ниже стоимости стройматериалов.

«Извините, но 44-й закон (Закон о Государственных закупках — ИА REGNUM ) развалил всю строительную отрасль, начиная от проектирования и заканчивая строительными трестами. Приходят фирмы-однодневки, скидывают 50% от цены контракта и говорят: «Вы нам потом добавьте!» Им бы лишь выиграть, а там хоть трава не расти. Нормальные подрядчики уже не выходят на такие торги. Это боль всех! Когда я вижу, как они строят объекты, я понимаю — так строить нельзя», — сказала директор Департамента строительства Ярославской области Светлана Жилкина.

«Что делать?» — повис в воздухе вопрос.

«Сталина поднять!» — сказал экс-мэр Ярославля, заслуженный строитель России Виктор Волончунас.

В итоге депутаты решили подготовить обращение к федеральным органам власти по поводу изменений в закон о госзакупках в части строительной отрасли. Аналогичное обращение уже принимали по дорожному строительству.