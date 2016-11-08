Москва, 8 ноября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Центр стратегических разработок (ЦСР) во главе с Алексеем Кудриным представил новый прогноз развития экономики России до 2035 года. Согласно прогнозу, уже в будущем году начнется рост российской экономики, и в течение ближайших трех лет, начиная с 2017 года, экономика страны будет расти в среднем на 2,5% в год. А после 2020 года рост российской экономики составит в среднем 4% в год, и к 2035 году ВВП России удвоится по сравнению с 2015 годом.

Donaldedavis.com Будущее

В ЦСР не ожидают бурного роста цены нефти, особенно в ближайшие годы. В 2017—2019 годах среднегодовая цена на нефть, по оценкам ЦСР, не превысит $55 за баррель, и только к 2035 году нефть достигнет уровня $90 за баррель. Таким образом, цену $100 за баррель мы не увидим в обозримом будущем, из чего следует, что экономике России придется расти за счет внутренних источников. По прогнозам ЦСР, в 2035 году Россия полностью избавится от нефтяной зависимости, и 2/3 ее экспорта будут составлять несырьевые товары. Рост станет возможным за счет увеличения инвестиций в основной капитал, преимущественно в несырьевых секторах, примерно на 6% в год.

Прогноз выглядит настолько радужным, что возникают сомнения в его реалистичности и особенно в том, представляют ли себе его авторы, где можно взять средства на реализацию этой замечательной стратегии? Если цена нефти до 2035 года будет оставаться намного ниже $70 за баррель, то без существенного перераспределения госрасходов в производство, в том числе за счет повышения пенсионного возраста, не обойтись. Это может повлечь в краткосрочном аспекте рост безработицы среди молодежи, но в будущем рост экономики сможет восстановить уровень занятости на уровне не выше 5% в год. Главное, что государство сможет высвободить средства на инвестиции.

Кроме того, низкая инфляция (не более 4% в год) будет способствовать снижению процентной ставки, и это сделает кредиты, а значит, и финансовые ресурсы более доступными для малого бизнеса. Важно также, чтобы государство поддерживало инновационный и высокотехнологический сектор, а также увеличило финансирование образования и здравоохранения. Это все станет источниками экономического роста уже в среднесрочном аспекте. Кроме того, экономический рост позволит вновь оживить финансовый рынок, на который могут вернуться долгожданные иностранные инвесторы. Таким образом, прогноз можно считать выполнимым, но для этого должна быть политическая воля для приоритетной поддержки реального сектора.