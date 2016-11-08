Барнаул, 8 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Губернатор Александр Карлин от имени жителей Алтайского края выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям талантливого болгарского артиста Бисера Кирова, скончавшегося накануне. В регионе его особенно почитают не только потому, что он дважды посещал Алтай. Трепетное отношение к исполнителю связано с песней «Алеша», посвященной известному памятнику в Пловдиве, прообразом которого стал прославленный алтайский фронтовик Алексей Скулратов.

Сайт Алтайского края Бисер Киров на алтайской земле. 2012 год

«Бисер Киров был любим в России. Наша страна стала его второй, творческой, родиной. Земляки Алексея Скурлатова, прототипа памятника «Алеша», воспетого артистом в знаменитой песне, особенно тяжело переживают эту утрату. Ушел человек-легенда», — об этом, как передает официальный сайт Алтайского края, сказано в телеграмме, которую глава региона направил сегодня Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Болгария в Российской Федерации Бойко Коцеву.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 74-летний болгарский эстрадный исполнитель, композитор и режиссер Бисер Киров скончался в ночь на 7 ноября. Причина смерти пока не называется.

Родился Бисер 2 сентября 1942 г. в Софии. Являлся послом доброй воли Республики Болгария в РФ, работал на телевидении, в том числе и российском: вел детские программы на канале «Культура», а также программу «Золотой ключик» на РТР.

Алтай впервые посетил более сорока лет назад. Во второй раз артисту удалось посетить регион в сентябре 2012 года. Тогда он принял участие в мероприятиях, посвященных 75-летию Алтайского края, где исполнил знаменитую песню «Алеша». Говорил, что с прославленным алтайским фронтовиком Алексеем Скурлатовым ранее никогда не встречался, но во время своих выступлений всегда рассказывал зрителям об истории песни. Тогда же встреча и произошла. Бисер Киров говорил, что в лице Алексея Скурлатова выражает благодарность всему русскому народу, выступившему против зла — фашизма.

«И Болгария не была бы такой, какая она есть сейчас… И Европа была бы другой, если бы не такие герои, как Алексей Скурлатов. Вечная слава тем, кого нет в живых, и слава тем, кто с нами. Пусть долгое время с ними пребудет Божье благословенье», — говорил Бисер Киров на Алтае в 2012 году.

Увы, но и Алексея Скурлатова уже нет в живых: легендарный солдат Великой Отечественной войны, кавалер многих боевых и трудовых наград Алексей Скурлатов скончался в ноябре 2013 года в селе Налобиха Косихинского района Алтайского края.