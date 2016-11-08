Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 30 сантиметров. В связи с этим днем 8 ноября увеличено количество уборочной техники, вышедшей на улицы и проспекты Северной столицы. Об этом сегодня днем сообщили в городском комитете по благоустройству.

Уборка снега в Петербурге

Напомним, снегопад начался днем 7 ноября и не прекращается до настоящего времени.

«На улицах и магистралях работают свыше 1000 единиц спецтехники и более 1000 специалистов ручного труда», — отчитались в ведомстве, отвечающем за уборку дорог и тротуаров.

За уборку дворовых территорий и проездов отвечает Жилищный комитет. По его данным, в уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга задействовано около семи тысяч дворников и 558 единиц уборочной техники.

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Как рассказали в комитете по благоустройству, техника сметает снежную массу к краю проезжей части, формируя снежные валы. Когда вал достигает 30−50 см, выходит техника, которая расчищает перекрестки, карманы для заезда общественного транспорта, пешеходные переходы, парковки. Затем начинается вывоз собранного снега и чистовая очистка улиц.

На крупных магистралях уборочная техника проходит уступом в несколько машин одна за другой. Задействованы комбинированные дорожные машины и трактора с плугом и щеткой, фронтальные и лаповые погрузчики, самосвалы и другие специальные машины.

Смольнинское ведомство просит в период снегопада пропускать на дорогах уборочную технику и парковаться только в отведенных для этого местах.

Ранее, напомним, региональное УГИБДД попросило водителей по возможности не пользоваться личным автотранспортом до нормализации погодных условий.