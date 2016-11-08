Екатеринбург, 8 ноября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства назначил исполняющим обязанности министра по управлению государственным имуществом Алексея Пьянкова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Gubernator96.ru Евгений Куйвашев и Алексей Пьянков. 2013

Последние полтора месяца обязанности главы Мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) исполнял Сергей Зырянов. Теперь он будет курировать сферу управления государственным имуществом и возглавлять проектный офис в рамках реализации приоритетных национальных проектов.

Напомним, что до отставки премьер-министра и правительства Свердловской области МУГИСО возглавлял Алексей Пьянков, который с весны текущего года находится под следствием и подозревается в коррупции. Но так как на момент отставки правительства он находился под домашним арестом и не мог выйти на работу и выполнить формальные процедуры по перезаключению контракта об исполнении обязанностей до назначения и утверждения нового министра, то временное руководство было передано Сергею Зырянову.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело по фактам растраты (порядка 50 миллионов рублей) и взяточничестве (более 30 миллионов рублей) в МУГИСО было возбуждено в начале текущего года. Весной прошли обыски в министерстве, а также были задержаны Алексей Пьянков, два его заместителя и исполняющая обязанности главы распорядительной дирекции МУГИСО. Министр и один из его замов были арестованы и отправлены в СИЗО, а другой заместитель под домашний арест.

Однако уже летом суд смягчил Алексею Пьянкову меру пресечения, и он был переведён под домашний арест. А уже в конце октября министр и вовсе вышел из-под ареста под денежный залог в размере двух миллионов рублей.

Отметим, что по уставу Свердловской области предложенная губернатором кандидатура на пост главы МУГИСО должна пройти согласование в региональном Законодательном собрании.