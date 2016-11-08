Москва, 8 ноября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Необходимо повысить тариф на уличных парковках до 230 рублей, поскольку больше половины московских водителей не считают сегодняшние затраты на платные парковки ощутимыми по сравнению с общими затратами на содержание автомобиля, заявил 8 ноября заведующий кафедрой организации и безопасности движения Московского автодорожного института (МАДИ) Султан Жанказиев.

Petr Magera Платная парковка

«Мы рекомендуем столичным властям повысить тариф на уличных парковках в центре Москвы до 230 руб. в час, ограничить время «льготной» стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации на самых загруженных парковках», — подчеркнул Жанказиев.

Согласно исследованию специалистов института, сегодня 70% столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки свыше 5 минут, что очень много. Это провоцирует создание «блуждающего» трафика и лишних перепробегов, при этом внеуличные паркинги с завышенными тарифами (до 300 рублей в час) в пределах Бульварного кольца сегодня загружены не более чем на 40%.

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В МАДИ убеждены в том, что ситуация на уличных парковках в пределах Бульварного кольца, которую можно было наблюдать летом 2015 года, уже была близка к критической. Следовательно, в случае дальнейшего бездействия городских властей это может привести к необратимым последствиям для городского трафика.

«Это говорит о том, что именно цена является одной из самых действенных мер для того, чтобы регулировать заполняемость парковок», — заключил завкафедрой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московские власти всерьез вознамерились ссадить автомобилистов с их «железных коней», еще не утихли протесты автолюбителей против значительногосокращения парковочных мест в центре города, как на горизонте появилась новая угроза. И в случае, если мэрия Москвы прислушается к этим рекомендациям и увеличит парковочный тариф, а также введет прогрессивную тарификацию. Оставить свой автомобиль в центре города станет несбыточной мечтой для громадного числа жителей Московской агломерации.

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