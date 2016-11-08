Бишкек, 8 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Абдикарим Алимбаев освобожден от должности председателя Государственной пограничной службы Киргизии. Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующий указ подписал сегодня, 8 ноября, президент Алмазбек Атамбаев.

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Вместо него на пост руководителя пограничного ведомства назначен Мирбек Касымкулов.

Кроме того, глава государства подписал указ, согласно которому Марат Кенжисариев освобожден от исполнения ранее возложенных на него обязанностей председателя Государственного комитета по делам обороны Киргизской Республики (бывшее Министерство обороны — прим. ИА REGNUM ).

ИА REGNUM напоминает, что Касымкулов Мирбек Абдыкаимович до 15 июня 2016 года занимал должность заместителя начальника 9-го главного управления Госкомитета нацбезопасности Киргизии (бывшая служба Госохраны), а впоследствии — в период с 15 июня по 8 ноября 2016 года — возглавил Национальную гвардию Киргизской Республики.