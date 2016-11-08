Москва, 8 ноября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Для России все равно, кто будет избран президентом США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе брифинга. «Одно дело — избирательная кампания и предвыборные заявления, совершенно другое — уже реальная работа», — рассуждает депутат Госдумы.

DonkeyHotey Трамп и Клинтон

«Несмотря на то, что сегодня в полемике более агрессивно в отношении России звучат высказывания Хиллари Клинтон, не надо считать, что Дональд Трамп в случае избрания президентом будет более лояльным», — заявил Миронов, отметив при этом, что в истории двусторонних отношений между СССР и США, США и России «всегда удавалось лучше договориться с республиканцами, чем демократами».

«И тем не менее, памятуя о замечательной русской пословице хрен редьки не слаще — это как раз та ситуация, которая говорит о предстоящих выборах президента», — заявил Миронов.

Кроме того, парламентарий отметил, что «наверное, в послевоенный период, впервые в истории Америки оба кандидата не пользуются поддержкой и популярностью у большинства американцев — такого не было никогда, кто-то всегда все-таки был более популярен и испытывал симпатии, здесь несимпатичны оба кандидата».

Миронов намерен «спокойно наблюдать за этими выборами». «Какой бы результат ни был, это будет свершившимся фактом», — констатировал парламентарий.