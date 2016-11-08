Новосибирск, 8 ноября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назвал политику мэрии Новосибирска, просьбы жителей и предложения некоторых депутатов в отношении разбирательства вокруг сноса «Дома спорта» и клуба «Отдых на улице Богдана Хмельницкого «чистой воды популизмом». О своем отношении к создавшейся конфликтной ситуации Городецкий рассказал на пресс-конференции сегодня, 8 ноября.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирский губернатор назвал «популизмом» историю с «Богдашкой»

«Ситуацию на Богдана Хмельницкого я бы разделил на две составляющие, — цитируют «Все новости Новосибирской области» главу региона. — Во-первых, считаю, что заявление с просьбой признать эту улицу объектом культурного наследия и ее дальнейшего включения в соответствующий реестр — этой чистый воды популизм».

Владимир Городецкий подчеркнул, что не вся улица, а только отдельные объекты на ней могут быть признаны культурным наследием по определенным принципам. При переводе целой улицы в статус объекта культурного наследия, по его мнению, могут возникнуть сложности, которые коснутся и самих ее жителей. В том числе сложности в содержании и обслуживании инженерной инфраструктуры, согласовании различных изменений внешнего облика зданий, вплоть до запрета на остекление балконов.

«В конце прошлого года руководством мэрии было выдано разрешение на строительство, подписанное мэром Новосибирска. Но потом возникла конфликтная ситуация. Я полагаю, что если нынешняя власть, мэрия города, два года работает — она же видит проекты, на реализацию которых дает разрешение. Поэтому им и разрешать эти проблемы. Считаю, что в самое ближайшее время мэрии необходимо войти в диалог с собственником и общественниками. Я считаю, что разрешение данной ситуации — прямая компетенция органов местного самоуправления», — подчеркнул Владимир Городецкий.

На вопрос о возможности выкупа у застройщика участка под снесенным «Домом спорта» и клубом «Отдых» губернатор ответил, что не возражает против подобной сделки, если есть готовый выкупать землю инвестор. «Но я не вижу позиции мэрии — поддерживает она или не поддерживает это начинание?» — приводит «НДН.инфо» слова Городецкого.

Напомним, что признать всю улицу Богдана Хмельницкого в Новосибирске достопримечательностью ранее предложили представители инициативной группы жителей города. На защиту улицы новосибирцы встали после того, как в конце октября был снесен «Дом спорта». Тогда из-за действий собственника зданий и участка разразился скандал.

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2 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть приостановил действие разрешений на строительство на участках улицы, где ранее стоял «Дом спорта» и где еще пока расположен клуб «Отдых». Строительство приостановлено до принятия Управлением по государственной охране объектов культурного наследия региона решения о придании улице статуса достопримечательного места

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Сейчас эксперты ведут работы по оценке архитектурного ансамбля улицы Богдана Хмельницкого. Окончательное решение о ее судьбе будет принято на заседании градостроительного совета в декабре.

В свою очередь, ранее представители городской власти возложили вину за происходящее на предшествующее руководство города, когда мэром был Владимир Городецкий.

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Признать улицу Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска достопримечательным местом жители просят из-за архитектуры — сочетание сталинского ампира, европейского конструктивизма и европейской готики. Что для Сибири — крайне редкое архитектурное явление.