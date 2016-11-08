Мадрид, 8 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. «Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал непозволительным ограничение доступа российских дипломатов к избирательным участкам, где американские граждане голосуют за будущего президента, — пишет El Economista. — Он заявил, что Москва уже оповестила Вашингтон об ответной мере: американские дипломаты тоже не будут допущены на избирательные участки во время ближайших выборов президента России».

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«В понедельник, 7 ноября официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что агенты ФБР блокировали автомобиль работника консульства РФ в Хьюстоне, — сообщает информационный портал hispantv.com. — А зам главы российского дипломатического ведомства Рябков сказал, что это уже не первый случай, когда кому-то в Америке хочется запугать дипломатов РФ, которые действуют в полном соответствии с положениями Венской конвенции и стремятся лучше понять менталитет населения и политические условия страны, где им приходится работать».

«Американский отказ российским дипломатам в посещении избирательных участков прозвучал на фоне предупреждений, обнародованных разведслужбами США, о возможном взломе Москвой серверов, связанных с президентскими выборами в Америке, — дополняет hispantv.com. — Ситуацией уже воспользовалась Хиллари Клинтон, обвинившая Кремль в попытке оказания давления на электорат с целью продвижения удобного Москве Трампа».