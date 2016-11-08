Нью-Дели, 8 ноября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Власти Нью-Дели заявили, что в столицу Индии будет запрещен въезд автомобилей с дизельным двигателем, сообщает 8 ноября Reuters.

Pixabay.com На дорогах Индии

Запрет на въезд в столицу коснется автомобилей с дизельным двигателем, которые были произведены более 15 лет назад. Таким образом, количество автомобилей на улицах Нью-Дели должно сократиться на 200 тыс., говорится в заявлении администрации города.

Напомним, 31 октября уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели превысил допустимые нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 30 раз. Уровень взвешенных частиц размером менее 2,5 мкм, которые могут легко попадать в легкие, удвоился за несколько часов и достиг 750 микрограмм на кубический метр.

На данный момент уровень загрязнения воздуха все еще находится в опасной зоне на отметке в 372 микрограмма взвешенных частиц на кубический метр.