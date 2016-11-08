Москва, 8 ноября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Сейчас обсуждается предложение ввести для депутатов Государственной думы РФ штрафы за пропуск ими пленарных заседаний. 90% опрошенных одобряют введение штрафов депутатам Госдумы за прогулы заседаний. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Владимир Маяковский. Каждый прогул — радость врагу... (фрагмент). 1920

Большинство опрошенных (39%) считают, что ведение штрафов депутатам Госдумы РФ не значительно сократит количество пропусков депутатами пленарных заседаний. 23% уверены, что вообще не сократит. Лишь 25% уверены, что штрафы возымеют действие и сократят прогулы депутатов.

Раньше депутаты Госдумы могли не участвовать в голосовании лично, а передавать свой голос коллегам. Недавно были приняты поправки в регламент работы Госдумы, и теперь депутаты могут голосовать только лично. 79% граждан России одобряют это решение.

Телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проводился по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов 30 октября 2016 года в 320 городах и 160 селах. Опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.