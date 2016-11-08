Москва, 8 ноября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. У жителей России позитивные ассоциации с именем Ивана Грозного возникают нечасто. 18% воспринимают его как деспота и тирана, который многих погубил. Тем не менее его роль в истории оценивается гражданами как положительная (71%), и памятник правителю люди не прочь были бы видеть в своем городе или селе (65%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. СССР. 1944 Иван Грозный

Многочисленные сторонники установки памятника Грозному в своем городе, селе объясняют: «Историю своей страны нужно знать» (28%), царь, «чтобы Россию поднять, усилия свои приложил», «старался привести Русь к стабильному состоянию».

А немногочисленные противники говорят: там, где они живут, такой памятник неуместен (45%), «кровавым политикам не ставят памятники», а деньги следовало потратить «на более острые нужды». Вообще же чаще других положительно оценивают роль Грозного и одобряют памятники ему молодые.

Телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше проводился по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов 30 октября 2016 года в 320 городах и 160 селах. Опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.