Вашингтон, 8 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Специалисты, наблюдающие за космическим пространством, обнаружили самый далекий из известных науке источник высокоэнергетического гамма-излучения. Сигнал от внегалактического объекта шел до Земли на протяжении 7 млрд лет, передает телеканал «360».

Uah.edu Космос

С помощью телескопов MAGIC и Fermi-LAT астрофизики зафиксировали всплеск излучения, который шел от объекта QSO B0218+357. Установив, что свет от вспышки шел до Солнечной системы 7 млрд лет, ученые классифицировали объект как блазар.

Блазары, считают исследователи, связаны с черной дырой, которая предположительно находится в центре галактики, и являются наиболее мощными источниками излучения во Вселенной. Их изучение важно для внегалактической астрономии, однако зафиксировать сигналы блазаров удается крайне редко. Из-за огромных расстояний гамма-кванты, как правило, поглощаются в космическом пространстве.