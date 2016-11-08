Пекин, 8 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Китайские ученые успешно создали сверхпроводящий магнит, который способен создать магнитное поле 100 тыс. Гс. Магнит будет способствовать развитию сверхпроводящих магнитных технологий во всем мире.

56orb.ru Магнит

Сверхпроводящий магнит был изобретен специалистами одной из лабораторий при Академии наук КНР. Китайский магнит стал первым в мире магнитом, способным генерировать магнитное поле 100 тыс. Гс. Научное достижение создаст платформу для проведения дальнейших исследований в области магнитных полей, пишет «Чжунго синьвэнь».

Сверхпроводящий магнит может быть использован при создании научных приборов и оборудования, в частности созданный магнит найдет применение в области медицины и химии. Китайские ученые уже сообщили о планах создать магнит, способный создавать магнитное поле в 400 тыс. Гс.