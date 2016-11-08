Воронеж, 8 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Кто займет место председателя Воронежской областной избирательной комиссии, которое вакантно с середины октября после сложения полномочий Владимиром Селяниным, может стать известным уже завтра, 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

Вопрос «О кандидатуре на должность председателя Избирательной комиссии Воронежской области» внесен в повестку дня ближайшего заседания ЦИК, которое назначено на 11:00 9 ноября. В повестке вопрос значится седьмым.

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Владимир Селянин ушел с поста главы Воронежского облизбиркома

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Селянин покинул пост председателя облизбиркома, который занимал с 2002 года, в середине октября — после истории с приписанными четырьмя тысячами бюллетеней в пользу воронежской региональной группы «Справедливой России», которые могли позволить пройти в Госдуму главе Московского индустриального банка Абубакару Арсамакову. Скандал разгорелся после жалобы представителя партии от Архангельской области. Многократное увеличение числа голосов, отданных за «СР» на двух участка в Тирасполе, приписанных к Воронежской области, в облизбиркоме объяснили технической ошибкой.

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Впрочем, ЦИК это объяснение не устроило, и 6 октября Владимиру Селянину было предложено покинуть пост председателя. Через неделю, 13 октября, Селянин доложил губернатору о принятом им решении об отставке с поста председателя комиссии. При этом состав комиссии он покинул только накануне, 7 ноября. Именно этот фактор позволил ЦИК внести в повестку дня заседания вопрос о назначении нового председателя.

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Между тем, действия облизбиркома уже проверила прокуратура и нашла там состав преступления. Сейчас доследственную проверку проводит СКР.