Брюссель, 8 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Европейский союз призвал Турцию возобновить политический диалог с оппозиционными группами и защищать свою демократию, сообщает 8 ноября Reuters.

Yıldız Yazıcıoğlu В турецком парламенте

«Европейский союз и входящие в него страны напоминают о том, что осуждают попытку государственного переворота 15 июля и признают, что властям Турции необходимо принять пропорциональные меры, также призывают Турцию защитить свою парламентскую демократию, включая соблюдение прав человека, верховенство закона, основные свободы и право каждого на справедливое судебное разбирательство, также выполнить свои обязательства как страны-кандидата», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерики Могерини.

«В связи с этим Европейский союз и входящие в него страны будут продолжать очень внимательно следить и оценивать ситуацию, готовы к продолжению политического диалога с Турцией на всех уровнях, в установленных рамках», — говорится в заявлении Могерини.

Напомним, арест прокурдских законодателей, обвиняемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), вызвал критику со стороны Европейского союза.

7 ноября министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что действия Турции в отношении своих граждан после неудавшейся попытки военного переворота в июле этого года походят на действия нацистов, и призвал ввести санкции против Турции.

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что отношения между Турцией и Европейским союзом стали хрупкими.