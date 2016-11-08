Вихоревка, Иркутская область, 8 ноября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В жилых домах города Вихоревка Братского района Иркутской области до сих пор отсутствует отопление, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, в региональном следственном управлении СКР.

geralt Контроллер батареи отопления

По факту срыва отопительного сезона возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»). По версии следствия, администрация Вихоревского городского поселения своевременно не решила проблемы с запуском отопления. Систему теплообеспечения не подготовили к отопительному сезону в срок.

Подрядчик должен был завершить все работы к концу августа, однако не успел, срок окончания работ был продлен на месяц. «В результате, по состоянию на сегодняшний день, в жилых домах г. Вихоревка до сих пор отсутствует отопление. Температура воздуха в квартирах не превышает +10 градусов, а температура воздуха на улице доходит уже до — 15 градусов», — говорится в сообщении СУ СКР по Иркутской области.

По делу прошли обыски, следователи изъяли интересующую их документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в сентябре текущего года заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Александр Трифонов заявил, что готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему отопительному периоду можно назвать высокой.

Однако в начале октября жители города Вихоревка на севере Приангарья разместили петицию в интернете, попросив президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с подачей тепла в жилые дома. В обращении говорилось, что Вихоревка к 5 октября 2016 года все еще остается без отопления и горячей воды, несмотря на то, что жители за коммунальные услуги платят.

Добавим, в Вихоревке по состоянию на начало 2016 года проживало более 20 тысяч человек.