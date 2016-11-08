Черкесск, 8 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил без приговора бывшего заместителя начальника полиции города Черкесска Руслана Рахаева, обвиняемого в убийстве доставленного в отдел полиции гражданина.

Lipetsk.ru Судья

Уголовное дело возвращено в прокуратуру для «устранения препятствий», которые мешают суду вынести однозначное решение о виновности или невиновности бывшего полицейского, заявил в ходе процесса судья.

Напомним, гособвинитель просил для Рахаева 13 лет колонии строгого режима. Сам подсудимый своей вины не признает. По решению суда он оставлен под подпиской о невыезде.

Напомним, в 2013 году Рахаеву Черкесским городским судом был вынесен обвинительный приговор. Его осудили на 13 лет лишения свободы в колонию строгого режима. Однако спустя три месяца Верховным судом республики этот приговор был отменен. Причина — допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения.

По уголовному делу было назначено новое следствие, а бывшего начальника отдела полиции города отпустили под подписку о невыезде.

Также по теме: В Черкесске походит к концу суд по делу экс-начальника уголовного розыска

Бывший замначальника полиции Черкесска отпущен из зала суда

Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальника уголовного розыска города Черкесска Руслана Рахаева, обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть Дахира Джанкезова, задержанного 7 октября 2011 года и доставленного в отдел полиции. Как считает следствие, Рахаев, добиваясь признания в совершении преступления, избил Джанкезова. В результате множественных ударов по голове, лицу, другим частям тела потерперший скончался.

Сам экс-полицейский настаивает, что видел погибшего всего несколько минут, его буквально внесли к нему в кабинет, еле живого, пишет «Политика 09». По мнению обвиняемого, сотрудники полиции сами избили Джанкезова, а своего начальника оговорили, так как он был назначен за месяц до происшествия и нравился подчиненным.

Читайте по теме: К 13 годам колонии приговорён бывший зам начальника полиции Черкесска