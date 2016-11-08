Москва, 8 ноября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Помощница депутата Госдумы, председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера Натальи Поклонской объяснила причину недоступности личной страницы депутата в соцсети Facebook.

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По ее словам, страница находится на верификации из-за большого наплыва пользователей. «За вчерашний день больше 5 тысяч подписчиков было у Натальи Владимировны, и для подтверждения потребовались документы», — цитирует слова помощницы Поклонской радиостанция «Говорит Москва».

Она добавила, что администрация Facebook откроет страницу после того, как проверит документы, жалоб или нарушений не было.

Страница Поклонской в социальной сети недоступна с 7 ноября. «К сожалению, эти материалы сейчас недоступны», — говорится на странице ее аккаунта.