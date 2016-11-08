Лондон, 8 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум. «Сенатор от Флориды Марко Рубио заявил, что Россия немедленно столкнется с проблемами, если только попытается вмешаться в ход выборов в США, — пишет издание. — Г-н Рубио, который является членом сенатского комитета по разведке, сказал, что в распоряжении комитета имеется большой список следов, которые Россия оставила в нынешней американской избирательной кампании».

Scott Maxwell Выборы

Сенатор-республиканец, рассчитывающий в будущем вновь быть избранным в верхнюю палату американского парламента, говорит, что, «конечно, хочет победы Трампа и не позволит России оказывать избирательную поддержку Клинтон».

«Рубио не взялся предсказывать победителя в президентской гонке, заявив, что результат ее слишком размыт и потому непредсказуем, — резюмирует газета. — Однако он, естественно, желает победы своему однопартийцу и не хочет, чтобы она была омрачена каким-то скандалом, который возбудит сомнения в честности подсчета голосов».