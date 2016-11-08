Липецк, 8 ноября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В Липецке прокуратура начала проверку по информации СМИ о незаконной реализации спиртосодержащей продукции «двойного назначения» через специальные автоматы, а региональное управление потребительского рынка открыло специальную «горячую линию». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, горожане начали жаловаться на подозрительные автоматы.

«Фанфурики»

Горожане сообщили, что в продуктовых магазинах так называемые «фанфурики» — спиртосодержащие лосьоны или настойки — продаются в вендинговых автоматах. Это значит, что их свободно могут купить несовершеннолетние, а также на них не распространяется ограничение на продажу в вечернее и ночное время. Продукцией «двойного назначения» их называют не просто так — подобная продукция пользуется спросом у лиц, страдающих от алкогольной зависимости. При этом в качестве «напитка» она представляет опасность для здоровья и жизни.

В первой торговой точке автомат демонтировали. В нем находилось более сотни бутылочек с якобы косметическим лосьоном, который по факту является опасной этилосодержащей жидкостью. Владельцев еще нескольких автоматов установили и пригласили на беседу в администрацию.

Позже в управление поступали информация об автоматах в еще двух магазинах. Специалисты выехали по указанным адресам, но торговых автоматов там не нашли — они не исключают, что автоматы демонтировали сами предприниматели, испугавшись огласки в СМИ и последующих за ней убытках.

Прокуратура области по указанным фактам проводит проверку, а в управлении потребрынка начала работу анонимная «горячая линия», на которую можно сообщить, в каких еще торговых точках размещены такие автоматы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области был принят ряд законов, ограничивающих продажу алкоголя: они касались времени продажи, а также рюмочных и пивных, расположенных в жилых домах. В обсуждении этих вопросов власти города и области и парламентарии согласились, что здоровье граждан должно быть важнее, чем прибыль бизнесменов.