Москва, 8 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В отказе в наблюдении за выборами в США представителей России нет ничего удивительного. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Америка любит учить демократии других и не видит соринку в своем глазу, считая что у них верх демократии», — отметил парламентарий.

Pixabay.com Самоуверенная держава

«Помните, когда был пересчет вручную результатов выборов президента, и были грубейшие нарушения, там несколько десятков миллионов проголосовали досрочно, тоже нонсенс. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что они никого не пускают в качестве наблюдателей, считают, что они вершина демократии, у них все лучше всех», — отметил Миронов.

«Это их проблема, то что они так демонстративно не пускают российских дипломатов, это их типичное поведение самоуверенной державы, которая считает, что именно они верх демократии, хотя, на самом деле, это совсем не так», — заключил Миронов.

Вместе с тем, в посольстве США в РФ назвали необоснованными заявления Москвы о том, что американские власти ограничивают доступ российских наблюдателей на выборах в Америке. Россия является страной-членом ОБСЕ, и была приглашена для наблюдения за выборами, отметила пресс-атташе.

Ограничение доступа российских представителей на избирательные участки на территории Соединенных Штатов является неприемлемым и повлечет за собой ответные меры. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Рябков добавил, что в МИД России «выводы из этого сделали» и направили американской стороне официальное предупреждение. В сообщении говорится, что Вашингтону «не следует рассчитывать» на возможность присутствия его дипломатов на выборах, которые в будущем будут проводиться в России.

Читайте также: Песков: Отправка ноты МИД РФ в посольство США согласована с Кремлем