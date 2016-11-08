Бишкек, 8 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании профильного парламентского комитета представил программу и состав нового правительства страны. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров сегодня, 8 ноября.

Kenesh.kg В киргизском парламенте

Отмечается, что структура правительства, согласно документу, предложенному кандидатом на должность премьер-министра Киргизской Республики, изменений не претерпевает.

В состав нового Кабинета министров, по версии Сооронбая Жээнбекова, помимо него самого, должны войти:

Мухамметкалый Абулгазиев — первый вице-премьер-министр, Олег Панкратов, Чолпон Султанбекова и Жениш Разаков — вице-премьер-министры, Акылбек Осмоналиев — руководитель Аппарата правительства, Арзыбек Кожошев — министр экономики, Адылбек Касымалиев — министр финансов, Нурбек Мурашев — министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Жамшитбек Калилов — министр транспорта и дорог, Уран Ахметов — министр юстиции, Эрлан Абдылдаев — министр иностранных дел, Улан Исраилов — министр внутренних дел, Кубатбек Боронов — министр чрезвычайных ситуаций, Талантбек Батыралиев — министр здравоохранения, Тугелбай Казаков — министр культуры, информации и туризма, Гульмира Кудайбердиева — министр образования и науки, Таалайкул Исакунова — министр труда и социального развития, Дуйшенбек Зилалиев — председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, Бакыт Шаршембиев — председатель Госкомитета информационных технологий и связи, Абдил Сегизбаев — председатель Госкомитета национальной безопасности.

«Должность председателя Государственного комитета по делам обороны — номенклатура президента Киргизской Республики Алмазбека Атамбаева», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

По итогам рассмотрения предложенного документа, члены парламентского Комитета по конституционному законодательству и государственному устройству и регламенту одобрили состав, программу и структуру нового правительства Киргизии, пишет «Вечерний Бишкек».

ИА REGNUM напоминает, что 24 октября 2016 года фракция «Социал-демократической партии Кыргызстана» вышла из Коалиции большинства парламента Киргизии. Из-за этого, в соответствии с законодательством республики, президент Алмазбек Атамбаев отправил правительство в отставку. Впоследствии СДПК, «Кыргызстан» и «Бир Бол» объединились и создали новую Коалицию большинства, которая должна будет сформировать новое правительство этой среднеазиатской страны.