Санкт-Петербург, 8 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. В связи с обильным выпадением осадков в виде снега Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает об ухудшении дорожно-транспортной ситуации на региональных дорогах и просит водителей по возможности не пользоваться личным автотранспортом до нормализации погодных условий.

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Сегодня, 8 ноября, по состоянию на 10:00 на дорогах Петербурга было зафиксировано 49 ДТП, включая четыре аварии с пострадавшими. Погибших нет, пять участников дорожного движения получили ранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дорожной полиции.

За 7 ноября в Санкт-Петербурге произошло 536 ДТП, включая 12 — с пострадавшими и 13 — с тяжелоранеными.

Для сравнения: 6 ноября произошло 247 аварий, из них девять с пострадавшими, 17 — с ранеными, а 5 ноября — 329 ДТП, семь из которых с пострадавшими, одно — с ранеными. Всего 7 ноября было зарегистрировано 915 заявок по ДТП, тогда как 6 ноября — 423 заявки.

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На дорогах Ленобласти по состоянию на 10:00 8 ноября произошло 11 ДТП, все без пострадавших. При этом вчера, 7 ноября, произошло 96 аварий, из них одна — с погибшим, в нескольких ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения: 6 ноября в Ленобласти было зафиксировано только 76 ДТП: все без погибших, одно с пострадавшими.

Напомним, региональное МЧС также предостерегает автолюбителей от опасностей на заснеженных дорогах. Вероятность ДТП повышается в связи с загруженностью автотрасс, сильным снегом, гололедицей, снежными заносами, накатами и порывами ветра до 15−17 м/сек.