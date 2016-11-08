Новосибирск, 8 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области наряду с 54-м (154-м) регионом государственных номеров на транспортное средство стали выдавать госномера с кодом «82». В региональной Госавтоинспекции ИА REGNUM пояснили, что государственные регистрационные знаки для Новосибирской области должны были изготовить в четвертом квартале текущего года, но «в целях исключения необоснованного отвлечения бюджетных средств МВД РФ» в область перераспределили спецпродукцию, ранее изготовленную для Крыма.

Gibdd.ru/r/54 В Новосибирске начали выдавать госномера с кодом «82»

«В настоящее время гражданин имеет возможность зарегистрировать принадлежащий ему автомобиль и получить водительское удостоверение в регистрационно — экзаменационном подразделении ГИБДД любого субъекта Российской Федерации. Поэтому на сегодняшний день код региона, указанный на регистрационном знаке не привязан к месту жительства владельца транспортного средства. Выдача госномеров других регионов, помимо Новосибирской области, осуществляется и в других субъектах РФ», — уточнили в ГИБДД.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2016 года в Новосибирской области насчитывалось 762,3 тысяч автомобилей, что составляло 1,9% от всего автопарка РФ, в который входило почти 41 млн легковых автомобилей.