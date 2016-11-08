Барнаул, 8 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. На ближайшие два дня — 9 и 10 ноября — в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой. По данным ФКУ Упрдор «Алтай», ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Но местами его порывы будут достигать 22−27 м/с. При этом возможны осадки: снег, мокрый снег (местами сильный), метели, гололедные явления (на дорогах гололедица), снежные заносы.

Светлана Шаповалова В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой

Между тем снегопад на территории Алтайского края начался в ночь на 8 ноября. Бесперебойный и безопасный проезд по федеральным автомобильным трассам А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан и Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией обеспечивало 66 единиц специализированной дорожной техники. Было израсходовано 542 тонны противогололедных материалов. В Барнауле минувшей ночью с городских дорог собрано и вывезено 410 тонн снега, задействовано 76 единиц техники.

Не обошлось и без крупных ДТП: сразу несколько легковых автомобилей столкнулись на Правобережном тракте в пяти километрах от Барнаула. «Наиболее вероятная причина случившегося — неосторожность водителей в условиях сильного гололёда. Пострадавших в результате происшествия нет», — пояснили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Между тем, по словам очевидцев, многие участки трасс за пределами населённых пунктов региона представляют собой «каток». По данным программы «Вести-Алтай», при въезде в Рубцовск с трассы слетел бензовоз. Чтобы вернуть его на дорожное полотно, потребовался автомобильный кран.

Ещё одна авария произошла на 102-ом километре трассы Барнаул-Рубцовск. Автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с грузовиком Тойота, водитель легковой машины скончался на месте ДТП.