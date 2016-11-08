Будапешт, 8 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Парламент Венгрии отклонил законопроект о запрете размещения мигрантов внутри страны, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает 8 ноября Reuters.

Mstyslav Chernov Сирийские беженцы в Будапеште. 2015

Законопроект о внесении соответствующих поправок в Конституцию Венгрии получил одобрение 131 парламентария из 199. За законопроект проголосовало 65,8%. Для того чтобы законопроект был принят, две трети членов парламента должны его поддержать. Не хватило меньше одного процента.

Напомним, 2 октября в Венгрии прошел референдум, на котором 98,3% выступили против приема беженцев и квот Европейского союза, однако референдум был признан несостоявшимся, так как явка избирателей составила лишь 43%, а надо как минимум 50%.

Согласно плану Еврокомиссии, страна должна будет принять 2,3 тыс. мигрантов в течение ближайших двух лет.

Около 400 тыс. беженцев прибыли в Венгрию в 2015 году, направляясь через Австрию в ФРГ и другие страны Центральной Европы.