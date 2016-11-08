Воронеж, 8 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Налоговые поступления в бюджет Воронежской области в 2016 году на 10% превышают показатель 2015 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, доложил главе региона Алексею Гордееву руководитель управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области Сергей Дуканов на встрече 7 ноября.

Govvrn.ru Встреча Александра Гордеева с Сергееем Дукановым

По словам Дуканова, выросли отчисления по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество организаций.

В то же время отчисления в бюджеты муниципальных образований пока ниже показателей 2015 года. Причина, по словам Дуканова, в изменении сроков уплаты имущественных налогов: если в прошлом году последним сроком было 1 октября, то в этом году заплатить имущественный налог можно до 1 декабря. Темпы роста налоговых поступлений в муниципальные бюджеты, несмотря на это, руководитель УФНМ назвал высокими.

Губернатор и руководитель управления ФНС России по Воронежской области обсудили итоги налоговых проверок, которые проводились на территории региона и закончились значительными доначислениями налогов. В подавляющем большинстве налогоплательщики выбрали добровольную модель погашения задолженности. В отношении тех, кто отказался своевременно платить доначисленную сумму, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Глава региона подчеркнул, что наказание за неуплату налогов должно быть неотвратимым.