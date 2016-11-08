Ставрополь, 8 ноября, 2016, 13:17 — ИА Регнум.



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На заводе «СтавСталь» в городе Невинномысске Ставропольского края произошло ЧП, из-за которого погиб человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Шлаковщик занимался вывозом шлаков из электросталеплавильного цеха, когда там произошел взрыв горючих газов. Причиной этому послужил контакт расплавленного металла и шлака с водой.

Сотрудник завода пострадал при взрыве, получив серьезные ожоги тела. Его отвезли в больницу, но спасти не удалось. Через короткий срок пострадавший умер.

К ответственности будет привлечен исполняющий обязанности генерального директора ООО «СтавСталь», который допустил шлаковщика в

в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника в электросталеплавильный цех. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, запланированы допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что ООО «Ставсталь» является резидентом крупнейшего на Ставрополье технопарка «Невинномысск». Как сообщалось ранее ИА REGNUM, 5 сентября текущего года там был запущен электросталеплавильный цех, который позволит выплавлять до полумиллиона тонн стали в год.

На заводе налажен выпуск строительной арматуры и стальных полуфабрикатов для нужд металлургической и других отраслей промышленности.

Добавим также, что в последнее время завод уже попадал в сводки надзорных органов, как предприятие — должник по выплате зарплаты. В прокуратуре сообщалось, что на сегодня заводом погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 13,8 млн. рублей.