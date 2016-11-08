Чебоксары, 8 ноября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Чувашию накрыл ледяной дождь, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Из-за непогоды идет оледенение электросетевого хозяйства, ухудшилось состояние дорог, и отменяются рейсы. В Чебоксарах утром было затруднено движение троллейбусов из-за оледенения сети. Ситуация может осложниться в связи с понижением температуры и гололедицей.

ИА REGNUM Снегопады в Чебоксарах

Последствия ледяного дождя были обсуждены сегодня, 8 ноября, на оперативном совещании в правительстве Чувашии. Премьер Иван Моторин сообщил, что в связи с дождем идет оледенение электросетевого хозяйства и ухудшение состояния дорог. Он поручил проверить с выездом на места, как ведутся работы на электросетях. В «Чувашэнерго» введен режим повышенной готовности.

Значительно ухудшилась обстановка на дорогах. Глава Минтранса Михаил Резников сообщил, что был отменен автобусный утренний рейс на маршруте Шумерля — Чебоксары. В Чебоксарах рано утром «в отдельных точках было затруднено движение троллейбусов из-за оледенения сети». «К 8:00 общественный транспорт функционировал в штатном режиме. В городе обеспечивается проезд всех видов транспорта», — сказал и.о. главы администрации города Чебоксары Герман Александров.

По данным ГИБДД Чувашии, за прошедшие сутки на дорогах республики произошло 71 ДТП, в которых пострадали семь человек. Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам особое внимание обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции до впереди идущего транспортного средства, избегать резких маневров и торможений. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от поездок, особенно по загородным трассам.

В связи с ухудшением дорожной обстановки, муниципальным главам поручено создать штаб для оперативной ликвидации последствий аномальной погоды. На региональных дорогах, по данным ГУ МЧС по Чувашии, для круглосуточной работы служб подготовлено 79 пунктов обогрева.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил о персональной ответственности за ситуацию в районах и городах местных властей. И потребовал вернуть из отпусков глав муниципалитетов, которые не выехали за пределы республики. «Вот если бы он им ещё и лопаты раздал», — с иронией отреагировали на чебоксарском форуме.

По прогнозам спасателей, в ближайшие дни погода не улучшится. В ГКЧС Чувашии сообщили, что 8 ноября ожидается до 6 мм осадков в виде снега и мокрого снега. Напомним, 10 ноября на Среднюю Волгу придет балканский циклон, который принесёт сильные снегопады. К вечеру к дождю при минусовой температуре воздуха добавится сильный ветер с порывами до 10−15 метров в секунду. По прогнозам, 11 ноября ледяной дождь повторится — уже под влиянием циклона с Черного моря. Но ближе к вечеру, скорее всего, пройдут обычные дожди — предстоящая пятница ожидается самым теплым днем на этой неделе, столбики термометров могут подняться до отметок +3…+8 градусов тепла. 12−13 ноября Чувашия окажется в теплом секторе циклона, поэтому существенных осадков не ожидается.