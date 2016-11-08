Москва, 8 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Актриса театра имени Евгения Вахтангова, народная артистка РСФСР и СССР Юлия Борисова находится в одном из медицинских учреждений Москвы на плановом обследовании. Сообщения о ее экстренной госпитализации не соответствуют действительности, заявил директор учреждения Кирилл Крок, сообщает 8 ноября газета «Известия».

Цитата из к/ф «Идиот». Реж. Иван Пырьев. 1958. СССР Юлия Борисова

Как пояснил директор театра, Юлия Константиновна раз в год ложится в клинику для прохождения обследования. Это происходит, в зависимости от репертуара театра, в начале или в середине ноября.

Причин для беспокойства о ее состоянии нет, подчеркнул Крок. Ранее СМИ сообщили о том, что 91-летняя Юлия Борисова срочно доставлена в больницу из-за серьезной болезни.

Борисова играет в театре им. Евг. Вахтангова с 1949 года. Среди ее ролей — принцесса Турандот и Клеопатра, а также роль Настасьи Филипповны в картине Ивана Пырьева «Идиот».