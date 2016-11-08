Чита, 8 ноября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности находящегося в стадии расформирования Департамента туризма Забайкальского края Антон Тутов освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной службы по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

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Обязанности руководителя регионального Департамента туризма с 7 ноября и до окончания всех ликвидационных процедур будет выполнять начальник отдела туристических продуктов, территорий и реализации специальных проектов в сфере туризма Дмитрий Козлов, сообщает «Забайкальский рабочий».

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Согласно новой структуре правительства Забайкальского края, которую в октябре утвердила Наталья Жданова, Департамент туризма упраздняется, а его функции передаются в Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с новой структурой органов исполнительной власти, председателем правительства Забайкальского края будет губернатор. У Ждановой будет один первый зам и пять заместителей, один из которых будет курировать социальные вопросы, еще двое будут возглавлять администрацию губернатора и администрацию Агинского Бурятского округа. В структуре правительства также предусмотрены две министерские должности — министр финансов и министр экономического развития. Министры будут работать в статусе зампредов правительства.