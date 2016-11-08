Казань, 8 ноября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Татарии арестован экс-главарь одной из групп террористической организации «Исламский джамаат» Нафис Калимуллин при попытке посредничества в передаче взятки в размере 210 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

ru.torange.biz Арест

По данным ФСБ, ранее Калимуллин являлся лидером азнакаевского крыла террористической группы «Исламский джамаат». Уголовная кличка — «Дед Нафис».

В 1990-х годах «Дед Нафис» активно занимался вербовкой молодежи для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на территории Чечени. В 1996 и 1998 годах вместе дважды выезжал в Чеченскую Республику, где встречался с главарями бандитских формирований Шамилем Басаевым и Асланом Масхадовым.

В ноябре 2004 года Калимуллин был осужден за подготовку террористического акта в Казани в период празднования 1000-летия города. В частности, он являлся хранителем арсенала оружия, использовавшегося членами террористической группы в преступных целях. В том числе пистолета, из которого было совершено не менее девяти убийств жителей Набережных Челнов и закамских районов республики по мотивам религиозной вражды.