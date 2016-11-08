Ярославль, 8 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Купол легкоатлетического манежа, рухнувший из-за сильного снегопада и метели в ночь на 8 ноября в Ярославле, ранее эксплуатировался в Иране, а в 2008 году был смонтирован в Ярославле. Городские власти не раз обсуждали возможность замены этой части сооружения, однако дальше разговоров дело не шло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал бывший начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Илья Тюрганов.

Рухнувший купол манежа в Ярославле

«Такой купол не очень подходит для наших климатических условий, особенно для зимы. Он поддерживается в рабочем состоянии теплым воздухом, который подается внутрь. Теплый воздух топит снег, скопившийся на крыше, образуется ледяная корка, которая давит на купол. Сама ткань тоже очень тяжелая. Хорошо, что все произошло ночью. В манеже, который очень востребован легкоатлетами именно зимой, одновременно могло заниматься до 600 человек», — с казал корреспонденту ИА REGNUM Илья Тюрганов.

По словам экс-чиновника, эксплуатация сооружения была еще и очень невыгодна — постоянный подогрев купола обходился очень дорого — порядка 6−7 млн рублей в год. Руководство МАУ «Дирекция спортивных сооружений» планировало замену крыши манежа, ее предполагалось выполнить из металлоконструкций. В 2016 году дирекция намерена была начать проектирование.

Манеж был открыт зимой 2008 года в рамках широко разрекламированной программы строительства спортсооружений, поддержанный партией «Единая Россия». На его открытии присутствовали в то время председатель Госдумы России Борис Грызлов, губернатор области Сергей Вахруков, мэр Ярославля Виктор Волончунас. Но довольно скоро начались проблемы. В частности протечки крыши над вспомогательными помещениями (там смонтирована традиционная кровля).

Кроме того, подрядчик задержал сдачу объекта. Городские власти судились с ним, и выиграли иск на сумму 15 млн рублей, однако фирма к тому времени прекратила свое существование и взыскать эти средства не удалось.

«С крышами этими давно проблемы — их ни разу не ремонтировали, и уже не раз шли разговоры о том, что надо менять надувные сооружения на металлические. Кроме того, говорили о том, что в проекте этих сооружений были определенные нарушения. Да и вообще, не для наших они условий. Ну и, конечно, снег надо тоже чистить — есть определенная хозяйственная недоработка», — прокомментировала ситуацию председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

Срок службы купола манежа составляет 10−15 лет, однако дата его производства точно неизвестна. Не исключено, что она подошла или подходит к концу. Всего в Ярославле 4 таких сооружения. По решению властей, все они будут тщательно проверены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Озвучена и официальная предварительная информация о причинах ЧП: оболочка купола не выдержала давления снега и порывов ветра. Разрыв тканевой основы длиной в 10 метров пришелся на шов. В результате купол сдулся и опустился на стойки конструкции.

«Пока занятия в легкоатлетическом манеже приостановлены. Надеюсь, что в течение 10 дней все работы будут завершены и спортсмены приступят к тренировкам», — пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко.

Впрочем, окончательные выводы о сроках восстановления купола дадут вызванные из Москвы эксперты, занимающиеся обслуживанием объекта. Пока же пристальное внимание руководства города и области будет приковано к трем другим воздухонадувным спортивным объектам — по поручению врио губернатора Дмитрия Миронова каждый из них будет подвергнут тщательной проверке.

Свою проверку по факту обрушения купола начал Следственный комитет.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России, производится выемка документации, связанной с эксплуатацией манежа. Как установлено, пострадавшие в результате разрыва оболочки купола отсутствуют. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.