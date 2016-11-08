Калининград, 8 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Калининградской области ликвидирован легендарный музей-мемориал «Командный пункт 43-й армии», с которого весной 1945 года корректировался штурм Кёнигсберга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградском историко-художественном музее, здание бывшего командного пункта передаётся администрации Зеленоградского района.

Стоп-кадр ГТРК «Калининград» Музей нашей Победы ныне заброшен

«Из-за отсутствия в здании коммуникаций проводить экскурсии больше нельзя», — цитируют «Вести-Калининград» и.о. директора областного музея Анатолия Валуева. Средств, чтобы сделать капитальный ремонт, у музея нет.

ИА REGNUM уточняет, что в здании бывшего немецкого дворца Фухсберг (ныне пос. Холмогоровка) в апреле 45-го располагалось командование 3-м Белорусским фронтом и 43-й армии. Это была самая высокая точка в пригороде Кёнигсберга, откуда маршал Советского Союза Василевский управлял войсками, штурмовавшими немецко-фашистскую крепость.

В 1974 году Совет министров РСФСР постановил, что мемориальный комплекс «Командный пункт 43-й армии и временный пункт управления 3-м Белорусским фронтом» является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.

В советские годы именно в музее «Командный пункт 43-й армии» юных калининградцев принимали в пионеры. На площадке перед входом в музей была установлена памятная стела с именами руководителей штурма Кёнигсберга — маршала Александра Василевского, главного маршала авиации Александра Новикова, генерала Ивана Баграмяна, генерал-лейтенанта Василия Макарова, генерал-полковника Николая Хлебникова, генерал-лейтенанта Афанасия Белобородова, генерал-майора Сергея Шабалова, генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, генерал-полковника авиации Николая Папивина.

Prussia39.ru Памятная плита с именами советских генералов и маршалов, руководивших штурмом Кёнигсберга

Несколько лет назад экспозиция была временно закрыта, поскольку здание не отапливалось. За это время двухэтажный дом стал прибежищем для бомжей и вандалов. Практически все стёкла в здании выбиты, прилегающая территория захламлена.

Сопредседатель Общероссийского народного фронта в Калининградской области Олег Авдыш в беседе с корреспондентом ИА REGNUM уточнил, что ситуация вокруг музейно-мемориального комплекса была накалена ещё весной 2016 года.

«По данным прокуратуры, местный совет неправомерно перевёл парковую зону музейного комплекса в зону застройки под ИЖД. В результате едва не началось строительство особняков. Активисты ОНФ прибыли, когда рабочие спилили три стариннейших граба. Эти деревья наших бойцов прикрывали в 45-м! Там капониры ещё остались. Это не просто экологический, а исторический комплекс, который не уничтожать надо местным депутатам, а возрождать, организуя военно-патриотические мероприятия», — сказал Авдыш.

Командующий 3-м Белорусским фронтом Василевский и его заместитель Баграмян уточняют план штурма Кёнигсберга

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что музей-мемориал «Командный пункт 43-й армии» бесславно завершил свой путь в год 70-летия Калининградской области. На фоне закрытия историко-патриотического объекта в Калининграде вовсю развиваются музеи, связанные с немецкой тематикой. В 2016 году от благотворительного фонда Владимира Потанина получили гранты сразу три подобных проекта.

Калининградская художественная галерея выиграла грант на создание ландшафтного путеводителя по местам, связанным с жизнью немецкого художника Ловиса Коринта, родившегося в Восточной Пруссии. Потанинский грант также выиграли владельцы частного музея-квартиры «Altes Haus», имитирующей быт жителей Кёнигсберга, и виртуальный «Музей города Кёнигсберг», представляющий открытки а-ля Gruss aus Königsberg.