Пекин, 8 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, население КНР продолжает богатеть. По состоянию на текущий момент, в стране насчитывается более 1,34 млн мультимиллионеров. Менее чем за год, их количество увеличилось на 130 тыс. человек.

Junjiewu99 Богатство

Общее количество миллиардеров достигло отметки в 89 тыс. человек, что на 11 тыс. больше, чем в 2015 г. Таким образом, ежегодный темп прироста составляет 14,1%. Наибольшее количество миллиардеров проживает на территории провинции Гундун, второе место занимает Пекин, замыкает тройку Шанхай, пишет «Чжунго жибао».

В феврале столица КНР — Пекин — впервые обогнала крупнейший финансовый центре США — Нью-Йорк — по количеству живущих в городе долларовых миллиардеров. Об этом свидетельствуют данные шанхайской компании Hurun, которая пятый год подряд публикующей доклад о количестве миллиардеров в мире.

Число долларовых миллиардеров в столице Поднебесной за год увеличилось с 95 до 100 человек. В первую десятку рейтинга вошли ещё четыре китайских города: Ханчжоу, Шэньчжень, Шанхай и Гонконг.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай обогнал США по числу долларовых миллиардеров — 568 против 535. Также примечательная особенность, что Китай лидирует по числу женщин, заработавших более $1 млрд.